20 марта отмечается День весеннего равноденствия, День Земли, Международный день счастья, Международный день астрологии Международный день без мяса, а также В-ханами — фестиваль цветения и любования сакурой в Японии. Кроме того, по народному календарю Павел Капельник. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Павел Капельник

В этот день отмечается память сразу двух святых, носили одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, который жил в 4 веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадського, жил в 9 веке.

Приметы на 20 марта

Если сегодня мороз, то будет еще 40 морозов. Ясно до ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильное капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

День весеннего равноденствия

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

день Земли

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли — сегодняшний приурочен ко Дню весеннего равноденствия, а второй — 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую.

День весеннего равноденствия — что нельзя делать

Нельзя зацикливаться на негативных мыслях, так как они непременно принесут в твою жизнь неприятные события.

Нельзя ссориться, ругаться с близкими, выяснять отношения — весь негатив стоит отложить на потом.

Нельзя забывать о своих корнях, ругать умерших предков, но главное — нельзя в этот день ругать и наказывать детей.

Нельзя в день весеннего равноденствия допускать зависть к своему сердцу.

Нельзя выходить ночью на улицу, потому что в этот день нечистая сила начинает гулять на шабаше и может похитить незадачливого путешественника.

Напомним, 19 марта отмечали Константину круга по народному календарю, а у западных христиан День святого Иосифа.