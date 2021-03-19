Погода в Украине в день весеннего равноденствия, 20 марта, ожидается пасмурной и дождливой почти во всех регионах страны.
Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.
Сухая и солнечная погода ожидается лишь в Закарпатье, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Ветер в субботу, 20 марта, ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду.
В ночь на субботу температура воздуха в западных регионах поднимется до 3-6 градусов выше ноля. На остальной территории от 0 до -2 градусов.
Днем 20 марта прогнозируется плюсовая температура — от +3 до +7.
В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха — около ноля. Днем — дождь и +3-5 градусов.
Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине до конца марта будет демонстрировать резкие скачки температуры воздуха, но в последние дни месяца в страну придет настоящее тепло.
В целом, погода в Украине в апреле и мае не будет радовать жарой, дни будут довольно прохладными, ожидаются периоды дождей.