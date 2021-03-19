В России ФСБ сообщила о задержании «сторонников украинских радикалов».

Как сообщает «РБК», по версии следствия, подозреваемые нападали на граждан, «ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства». Происходящее они снимали на телефон и затем выкладывали видео в интернет. Задержания провели в Геленджике и Ярославле.

Российские журналисты сообщают, что всего ФСБ задержала «14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества МКУ». Группу организовал гражданин Украины Краснов Егор.

13 человек были задержаны в Геленджике, еще один — в Ярославле. В домах у задержанных нашли «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».

Силовики заявляют, что в 2018 году житель Геленджика вместе с единомышленником создал экстремистскую организацию, «основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку». В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года подозреваемые нападали на граждан, снимали это на камеру телефона и затем выкладывали в интернет.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении ВС Украины.

Также Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве ячейку международной террористической организации «Исламское государство».