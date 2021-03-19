Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса — COVID-паспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время переговоров со своим израильским коллегой Арие Дери, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Стороны также согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.

«Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19», — сказал Аваков.