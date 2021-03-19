В Киевской области с 21 марта ужесточат карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Так, с воскресенья запрещается прием посетителей в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

Соответствующее заявление сделал глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

С 21 марта в Киевской области запрещается:

перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

прием посетителей в кафе, ресторанах, кроме доставки и на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. В то же время разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также ужесточение карантина предусматривает ограничение работы ресторанов в отелях.

Школьники после весенних каникул будут учиться дистанционно, однако детские сады продолжат работу.

«В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая», — сказал Володин.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню заболеваемости COVID-19. Так, из «красной» зоны были исключены семь стран.

А также, Украина сделает обязательным условием для въезда в страну негативный ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство.