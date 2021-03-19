В Херсонской области в селе Счастливое продолжается расследование убийства 7-летней Маши Борисовой. Местный житель, который уже признался в преступлении, похитил ребенка, надругался над ней и задушил, а потом прятал тело ребенка в течение нескольких дней.

В сети появилось видео о работе волонтеров ОО «лучшие люди Одессы» видно и убийцу Марии, передает 7 канал.

Так, на видео можно увидеть, что подозреваемый часто находился возле журналистов и поисковиков и хладнокровно наблюдал за поиском девочки. На кадрах видео видно, что местные жители охотно общаются с волонтерами.

62-летний Николай, который подозревается в совершении преступления, стоит в стороне, курит и внимательно слушает, что говорят его односельчане. Он абсолютно хладнокровно слушал слова о том, что девочку могли похитить.

«Девочка была очень ласковая, доверчивая. Она могла к любому сесть в машину, в транспорт. У нас нет в селе злобных людей, которые могли бы поднять руку на ребенка. Я здесь 28 лет живу. У нас нет таких ненавистных людей», — рассказала жительница Счастливого в присутствии подозреваемого.

Видео было снято 10 марта. Девочка на тот момент уже была мертва и 11 марта ее тело было подброшено в одну из сельскохозяйственных построек, которую ранее обыскивали не один раз.

https://www.youtube.com/watch?v=7WtNNRnaOoM&feature=emb_title&ab_channel=7%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Как мы уже рассказывали ранее, 62-летний житель села Счастливое Херсонской области признался в убийстве Маши Борисовой.

А также, местные жители рассказывают, что подозреваемый держал в страхе все село, отличался неадекватностью, демонстрировал детям гениталии. При этом некоторые не верят в то, что убил Машу именно он, люди соглашаются, 62-летний Николай был неадекватным, но на убийство не способен.