Несмотря на то, что Европа будет в этом закрыта для путешественников из Украины, запрет не коснется заробитчан. По словам представителя рекрутинговой компании по трудоустройству украинцев за рубежом, такое решение в странах ЕС приняли, учитывая горький опыт прошлого года в аграрном секторе.

Об этом эксперт рассказала в эфире «Сегодня».

Уже известно, что карантин ужесточают во всем ЕС, локдаун продлевают в Германии, Испании, Франции, Италии, Чехии, Венгрии. С 20 марта по 9 апреля Польша закрывает музеи, отели, торговые центры, бассейны и тренажерные залы. В Болгарии с 22 марта можно будет купить только продукты питания, лекарства, и сдать одежду в химчистку.

Тем не менее, по словам Юлии Веселовской, в страны намерены допускать украинских трудовых мигрантов, в том числе и с низкой квалификацией, чтобы помогать собирать урожай.

«Наученные горьким опытом прошлого года, когда просто аграрный сектор избавлялся от урожая, когда все пропадало, в этом году будут делать все, чтобы сезон был спасен и чтобы аграрный сектор заработал», — заявила она.

Отметим, востребованы в Европе не только трудовые мигранты для сбора урожая. Так, есть спрос и на сварщиков, токарей, электромонтажников.

Эксперт подчеркнула, что в странах ЕС каждому в случае заражения COVID-19 будет предоставлен доступ к медицине, вне зависимости, иностранец это или гражданин этой страны.

Как сообщалось ранее, приезд паломников из Израиля в Умань на празднование Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса — COVID-паспорта.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 10 959 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, вторую дозу препарата получил только 1 человек.