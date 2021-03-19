18 марта пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, один военнослужащий получил смертельное пулевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там погиб военный.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки — автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

С начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) погибли 16 военных, 69 — были ранены. Всего зафиксировано 882 нарушения режима прекращения огня.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что у «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.

