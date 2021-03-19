Народный депутат от группы «За майбутнє» Анна Скороход третий раз с начала пандемии заразилась COVID-19. Предыдущие заражения коронавирусом произошли весной 2020 года.

Подробности о своем состоянии Скороход описала на своей странице в Facebook. По ее словам, она уже чувствует себя лучше.

«Не знаю, чего он от меня никак не отстает, но я уже в достаточно хорошем состоянии», – сказала политик.

Также сообщается, что ребенок Скороход и остальные члены ее семьи не заразились, они получили отрицательные тесты на COVID-19.

Напомним, о заражения Анны Скороход COVID-19 стало известно 28 марта. А 5 апреля Скороход сообщила, что сдала еще один положительный тест, а также вирус подтвердили и у ее новорожденного сына.

Как мы уже рассказывали ранее, приезд паломников из Израиля в Умань на празднование Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса — COVID-паспорта.

Тем временем, еще один человек скончался после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca.