Что говорила Цибульская об участии в Евровидении 2 года назад

Первый раз эту тему Ольга затронула в феврале 2019 г. Тогда, на своей страничке Instagram, она рассказала, что ей постоянно задают вопрос: «Почему она не участвует в отборе на Евровидение?»

Певица ответила, что женщина, которая перешагнула тридцатилетний рубеж, не нуждается в том, чтобы испытывать свои силы: она в них уверена. Любые конкурсы, а тем более Евровидение, имеют свой формат и свою политику, а Ольге хочется выступать без формата, просто по велению сердца. Но исполнительница обнадежила своих поклонников, что, возможно, на следующий год передумает.

Однако, год спустя Цибульская, постоянная участница концертов и различных шоу, которые предлагает телепрограмма на сегодня, так и не появилась на отборе для очередного Евровидения.

У Оли Цибульской нет подходящей песни для конкурса

В преддверии нового конкурса, Ольге в очередной раз задали все тот же вопрос. Интервью пресс-службе «Нового канала» она начала с шутки: Цибульская призналась, что ее участие в Евровидении обойдется для Украины слишком дорого. Оля пошутила, что у нее специфический райдер, она очень требовательна к комфорту, и ее выступление на Евровидении станет неподъемным для Общественного вещателя, который частично финансирует поездку конкурсанта.

Когда закончились шутки, певица рассказала, что она не случайно ни разу не подавала заявку на Национальный отбор: у нее по этому поводу есть принципиальная позиция. Ей хотелось бы вновь ощутить азарт, волнение, эйфорию конкурса, но нет подходящей песни, с которой можно было бы достойно представить страну на международной сцене.

Цибульская уверена, что для европейской публики главное – модный трек, а не личность артиста. Ольга сообщила, что подходящая песня «пока не написалась»: она ждет, когда придет муза, и надеется, что будущую композицию захочется показать миру. А быть рядовой исполнительницей, которая просто привезет на конкурс флаг Украины она не хочет.

За плечами Ольги большой опыт участия в различных конкурсах, начиная с «Фабрики звезд»:

«Интервидение»;

«Ялта-Москва-Транзит»;

«Пять звезд».

Она хорошо представляет, какая атмосфера царит на конкурсах, и ее девиз для участия в Евровидения: «Или круто, или не рыпайся!»