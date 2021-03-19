Верховная Рада во втором чтении и в целом не проголосовала за законопроект, который мог отменить в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот. Как известно, депутаты хотели, чтобы Украина осталась в так называемом зимнем времени.

Однако сегодня проект закона №4201 поддержали только 212 народных депутатов (нужно 226). При этом 226 депутатов проголосовали за то, чтобы направить документ на доработку комитетом и повторное второе чтение.

По словам первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука (автор закона), документ должен вступить в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете «Голос Украины». Он надеется, что закон успеют опубликовать там до 28 марта.

Традиционно считается, что перевод часов на летнее время экономит электроэнергию.

3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.

Как известно, в Украине перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Соответственно, в этом году в ночь с 27 на 28 марта в 3:00 стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.

