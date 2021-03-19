В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погода на 19 марта.

Солнце сегодня увидят только жители Ровно, Луцка, Сум и Крым. На остальной территории страны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Температура воздуха в среднем 2-5 тепла, на юге до 8 тепла.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что настоящая весна в Украине начнется не раньше 5 апреля. Только после этой даты среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов тепла.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).