Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. «За» соответствующее решение проголосовали 274 народных депутатов.

Об этом сообщает Народна Правда со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документом предполагается, что будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании обяжут в нем зарегистрироваться.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании, согласно новому закону, обязаны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Также, кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство хочет вернуть часть заробитчан, обещая им кредиты для открытия собственного бизнеса.

Тем временем, Украина должна выплатить 5,8 млрд долларов по внешним долгам в течение 2021 года.