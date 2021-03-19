Россия накануне масштабных учений НАТО вывела на боевое дежурство в Черное море 6 своих подводных лодок.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», — сказал командующий Черноморского флота, вице-адмирал Игорь Осипов.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море.

«Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», — сказал он.

Как известно, 19-29 марта в Черном море пройдут международные учения НАТО «Sea Shield 21». Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.

В январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о гигантском дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком. После этого украинские журналисты нашли у российского президента еще один дворец — на территории оккупированного Крыма.

Сейчас журналисты пишут о шикарном высокогорном шале — резиденции «Ачипсе» возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае.