В районе проведения операции Объединенных сил на оккупированном Донбассе, за сутки 19 марта, не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Детальную сводку опубликовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

«В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано», — указано в сообщении.

В то же время, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

А 18 марта, во время заседания политических советников «нормандской четверки» глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, пророссийские боевики на Донбассе смертельно ранили украинского военнослужащего сегодня, 18 марта.

Также озвучено мнение, что у «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.