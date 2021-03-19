Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину.

В частности, ряд санкций были введены в отношении президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Соответствующее заявление на брифинге сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство — 99%, уже являются гражданами Российской Федерации», — заявил Данилов.

Так, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьер-министра, оказались:

Сергей Абисов;

Николай Азаров;

Сергей Аксенов;

Александр Бобков;

Валерий Грицай;

Константин Затулин;

Петр Зима;

Андрей Иванцов;

Олег Кириллов;

Вадим Колесниченко;

Владимир Константинов;

Сергей Кусюк;

Павел Лебедев;

Леонид Пасечник;

Александр Поддубов;

Наталья Поклонская;

Виктор Пшонка;

Дмитрий Саламатин;

Игорь Соркин;

Дмитрий Табачник;

Николай Ткаченко;

Николай Федорян;

Николай Фиськов;

Александр Щербицкий;

Ольга Чечеримова.

Как мы уже рассказывали ранее, Евросоюз поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

А также, США ввели новые торговые санкции против Российской Федерации из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей в британском Солсбери.