Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину.
В частности, ряд санкций были введены в отношении президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Соответствующее заявление на брифинге сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство — 99%, уже являются гражданами Российской Федерации», — заявил Данилов.
Так, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьер-министра, оказались:
- Сергей Абисов;
- Николай Азаров;
- Сергей Аксенов;
- Александр Бобков;
- Валерий Грицай;
- Константин Затулин;
- Петр Зима;
- Андрей Иванцов;
- Олег Кириллов;
- Вадим Колесниченко;
- Владимир Константинов;
- Сергей Кусюк;
- Павел Лебедев;
- Леонид Пасечник;
- Александр Поддубов;
- Наталья Поклонская;
- Виктор Пшонка;
- Дмитрий Саламатин;
- Игорь Соркин;
- Дмитрий Табачник;
- Николай Ткаченко;
- Николай Федорян;
- Николай Фиськов;
- Александр Щербицкий;
- Ольга Чечеримова.
Как мы уже рассказывали ранее, Евросоюз поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
А также, США ввели новые торговые санкции против Российской Федерации из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей в британском Солсбери.