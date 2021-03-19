Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню заболеваемости COVID-19. Так, из «красной» зоны были исключены семь стран.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте Минздрава. Теперь «красный» список состоит из 44 стран, а на прошлой неделе здесь находилась 51 страна.

Из «красной» зоны выбыли — Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн и Чили.

В «зеленой» зоне находятся такие туристические страны, как Грузия, Египет, Марокко, Доминиканская Республика, Таиланд, Турция, Танзания, Тунис, Хорватия и Шри-Ланка.

В «красной» зоне остаются — Болгария, Черногория, Чехия, Венгрия, Кипр, Польша, Албания.

В «красную» зону включают те страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает показатели Украины. По состоянию на 19 марта в Украине этот показатель составляет 354,5.

При въезде в Украину из стран «красной» зоны необходимо проходить самоизоляцию/карантин при помощи приложения «Дия». Ее можно досрочно завершить после получения негативного теста на COVID.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине уже массово продают фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус. Липовые документы можно приобрести по цене от 900 до 1500 грн.

А также, еще один человек скончался после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. На этот раз трагедия произошла в Грузии, там впала в кому после укола 27-летняя медсестра. Сегодня она скончалась.