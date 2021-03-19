В Украине уже массово продают фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус. Липовые документы можно приобрести по цене от 900 до 1500 грн. В Европе украинским справкам не доверяют, детально проверяя.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

«Рынок» поддельных медицинских справок в Украине существует не один год, и очень оперативно реагирует на новые вызовы. К созданию фальшивых COVID-справок подстегнули и условия, которые складывались c начала пандемии — изначально пункты тестирования не справлялись с нагрузкой.

Сейчас купить справку об отрицательном результате теста на коронавирус проще всего в интернете. Купить подделку можно и за 400 гривен, а при заказе нужно лишь указать контактные данные с номером телефона. Дальше с вами свяжутся для уточнения деталей. Пересылка – Новой почтой, обещают на следующий день. Но подобные анонимные ресурсы выглядят не очень надежно. Есть и другие, более дорогие варианты.

Фальшивую справку можно купить и в настоящих медицинских лабораториях, которые делают реальные тесты. Журналисты провели эксперимент в одной из лабораторий Киева, и справка обошлась в 700 гривен. Оплату за нее брали не как за традиционную услугу, а через пополнение мобильного телефона.

Делают такие справки и и непосредственно туристические фирмы.

«В столичной турфирме при покупке тура нам предложили сделать тест у них, и результат будет отрицательный, что обезопасит нас от потери денег за поездку. Стоит эта услуга 700 грн, а результат приходит на почту или Новую почту. Сейчас мы в Египте и отели здесь забиты туристами из Украины. Скорее всего, часть из них именно с такими тестами», – рассказывает киевлянка (девушка не захотела называть своего имени).

В Европе украинским справкам уже не доверяют. По словам директора адвокатского бюро «Цыпин и партнеры» Дениса Цыпина, за последние 1,5 месяца он побывал в аэропортах 6 разных стран, и лично убедился, что из-за активной практики подделки справок, другие страны достаточно скептичны к украинским документам:

«Я летел из Украины в Италию через Голландию, – рассказывает Цыпин. – Для продолжения транзита в аэропорту Амстердама даже требуют повторно провести тест. В других странах наши документы, в том числе и справки, берут на длительное изучение. Что не происходит с пассажирами из других стран».

Отметим, тем, кто изготовляет и продает фальшивые медицинские справки, грозит уголовная ответственность по статье 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование». Она предусматривает:

штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до двух лет.

Украинцы, которые пользуются фальшивыми справками, часто забывают, что согласно нашему Уголовному кодексу наказуемо не только изготовление, но и использование поддельных документов.

За такое нарушение предусмотрен:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, из-за подделки документов можно вместо желанного путешествия получить длительный запрет на въезд в страну.

Как сообщалось ранее, еще один человек скончался после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. На этот раз трагедия произошла в Грузии, там впала в кому после укола 27-летняя медсестра. Сегодня она скончалась.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может освободить производителей вакцин/владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.