Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило след украинской коррупции в около 80 странах мира.

Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, во всех этих странах отмывались незаконно выведенные из Украины деньги.

«За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, — а это чиновники высшего звена — вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали», — отметил он.

На сегодняшний день, сложно назвать сумму незаконно выведенных из Украины средств, но речь идет о миллиардах гривен.

Он также отметил, что НАБУ взаимодействует с компетентными органами других стран и одним из успешных примером является разоблачение бывшего руководителя «Укравтодора» Славомира Новака. Его обвиняют в организации преступной группы, которая получала выгоду от коррупции, когда он руководил автодором. Кроме того, по данным следствия, он подделывал медицинские документы.

Как мы уже рассказывали ранее, суд признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

А также, 42% украинцев, опрошенных Центром Разумкова, назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года.