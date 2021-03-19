В «Укрзализныце» планируют провести крупную забастовку, остановив все виды перевозок.

Об этом сообщила в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзализныця» Юлия Гришина.

По ее словам, трудовой коллектив в отчаянии, и через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок: «Со всеми этими материалами комиссия уже работает».

«Учитывая неудовлетворительную динамику получения информации от правоохранителей, приняли решение пригласить на следующее заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро. Главный общий вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ? Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК — исследовать «вклад» каждого руководителя «УЗ», Наблюдательного Совета и возможных контрагентов в доведение «Укрзализныци» до критического состояния. Напоминаю, что ВСК будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность «Укрзализныци» в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния», — комментирует Гришина.

Она также добавила, что уволенный ранее глава правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак не присутствовал на заседании из-за положительного теста на COVID-19.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что причиной отставки Жмака стал договор с «Метинвестом» Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для бизнесмена ценам.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что может подать в отставку, если решения президента Владимира Зеленского начнут не совпадать с его внутренним миром.