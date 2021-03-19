Еще один человек скончался после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. На этот раз трагедия произошла в Грузии, там впала в кому после укола 27-летняя медсестра. Сегодня она скончалась.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Все произошло в грузинском городе Ахалцихе. Медсестра клиник Имеди Меги Бакрадзе за час до вакцинации призвала местных жителей делать прививки от коронавируса:

«У тысячи вещей есть противопоказания, у тысячи лекарств, поэтому я не думаю, что это так опасно, как некоторые говорят. Я призываю всех пройти вакцинацию».

Однако после укола молодая женщина впала в кому после того, как у нее развился анафилактический шок.



По информации издания, у женщины остановилось сердце. Врачи не смогли ничем ей помочь. Состояние Бакрадзе расценивалось, как тяжелое.

Как известно, первые сообщения о тромбах у людей, которые получили препарат AstraZeneca, поступили из Австрии. Ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования. Накануне приостановила использование вакцины AstraZeneca Ирландия. Произошло это после новых сообщений о тромбах у людей в Норвегии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают ее риски. В организации требуют продолжать вакцинацию, отмечая, что в мире не выявлено ни одной смерти именно от вакцины.

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

19 марта ряд стран ЕС возобновили вакцинацию препаратом от AstraZeneca.