Представители малого бизнеса вышли на акцию протеста против ужесточения карантина в Киеве.

Как сообщалось ранее, из-за новой вспышки COVID-19 в столице с 20 марта усиливают карантин. Новые ограничения, максимально приближенные к ограничениям «красной» карантинной зоны, вводят на три недели — до 9 апреля включительно.

Сегодня предприниматели уже пикетировали здание Киевской городской государственной администрации. Организаторами акции протеста стали участники движения «SaveФОП». Как сообщает «Обозреватель», на митинг собралось около 150 человек.

Активисты требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Один из координаторов митинга призвал малых предпринимателей не оплачивать коммунальные услуги в период жестких карантинных мер.

Отметим, несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, многие протестующие были на митинге без масок.

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон в Украине.

В Украине значительно ухудшилась ситуация с распространением COVID-19, в связи с чем власти крупных городов начали вводить усиленные карантинные ограничения.