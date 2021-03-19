Служба безопасности Украины пресекла работу «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию об Украине. Ее деятельность финансировали из России, а общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников — более 5 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, преступники разместили оборудования в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.

Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей, распространять негативные настроения в обществе, дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами.

Для организации противоправной деятельности, исполнители схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3000 сим-карт.

Как сообщалось ранее, в России ФСБ сообщила о задержании «сторонников украинских радикалов».

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении ВС Украины.