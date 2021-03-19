В Украине зафиксировано 15 850 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Вчера были госпитализированы — 4444 человека, выписаны из больниц — 3406 человек, умерли — 262.

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1519926 человек;

выздоровели — 1248782 лица;

летальных случаев — 29 515;

проведено ПЦР-тестов — 7573737.

