В Украине зафиксировано 15 850 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Вчера были госпитализированы — 4444 человека, выписаны из больниц — 3406 человек, умерли — 262.
Всего с начала пандемии в Украине:
заболело — 1519926 человек;
выздоровели — 1248782 лица;
летальных случаев — 29 515;
проведено ПЦР-тестов — 7573737.