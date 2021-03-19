Пенсионный возраст в Украине с 1 апреля повышается еще на полгода. Речь идет об украинках, которые родились после 1 апреля 1961 года. Они смогут выйти на пенсию по возрасту по достижению 60 лет. До этого женщины могли выйти на пенсию по возрасту в 59 лет и 6 месяцев.

Одновременно с этим будут увеличивать и страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту. В 2020 году он составлял 27 лет, а в 2021 году уже 28 лет.

То есть, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, необходим страховой стаж не менее 28 лет. Если его не хватает, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

К 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.

Пенсионный фонд массово проверяет назначенные пенсии и в случае обнаружения нарушений, задним числом снижает выплату и заставляет вернуть разницу в бюджет. Напомним, украинцев могут лишить пенсии из-за ошибка в фамилии, а также из-за длительного периода, в течение которого пенсионер не забирал деньги.