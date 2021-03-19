В Украине начнет работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который займется «борьбой с фейками».
Как сообщает пресс-служба Минкульта, новый центр будет работать при Министерстве культуры и информационной политики.
Главой центра станет руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.
«Среди основных направлений ее работы — исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе», — пояснили в министерстве.
Презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.
«Я хочу … помочь государству со стратегическими коммуникациями — четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора», — заявила чиновница.
Как мы уже рассказывали ранее, СБУ пресекла работу «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию об Украине. Ее деятельность финансировали из России, а общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников — более 5 тысяч.
Тем временем, в России ФСБ сообщила о задержании «сторонников украинских радикалов».