В Украине начнет работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который займется «борьбой с фейками».

Как сообщает пресс-служба Минкульта, новый центр будет работать при Министерстве культуры и информационной политики.

Главой центра станет руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

«Среди основных направлений ее работы — исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе», — пояснили в министерстве.

Презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.

«Я хочу … помочь государству со стратегическими коммуникациями — четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора», — заявила чиновница.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ пресекла работу «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию об Украине. Ее деятельность финансировали из России, а общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников — более 5 тысяч.

Тем временем, в России ФСБ сообщила о задержании «сторонников украинских радикалов».