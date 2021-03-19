За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 10 959 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, вторую дозу препарата получил только 1 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По состоянию на 18 марта, сделали на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Наибольшее количество прививок провели в Киеве — 890 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.

Распределение проведенных прививок по регионам за минувшие сутки выглядит так:

Как сообщалось ранее, первая партия вакцины против COVID-19 от американской компании Pfizer может приехать в Украину уже в апреле.

Ведущий инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская не исключает, что Украина может стать мировым лидером по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.