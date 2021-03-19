Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ВОЗ.

«Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире», — указано в сообщении.

Также в ВОЗ рекомендкют предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

Всем странам рекомендуется продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.

В ВОЗ отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).

Как мы уже рассказывали ранее, 18 марта в Украине против COVID-19 было привито 10 959 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, вторую дозу препарата получил только 1 человек.

А также, еще один человек скончался после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. На этот раз трагедия произошла в Грузии, там впала в кому после укола 27-летняя медсестра. Сегодня она скончалась.

