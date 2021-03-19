Верховная рада и Кабинет министров оказались в конце рейтинга доверия украинцев к институтам. Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству — 14%.

Такие результаты показал социологический опрос КМИС.

Президенту Украины доверяет примерно 32% опрошенных.

Наибольший уровень доверия украинцев имеют Вооруженные силы Украины — 66%. Церкви доверяют 52% респондентов, общественным организациям — 39%.

Худший уровень доверия в украинском обществе имеют российские СМИ — этот показатель составляет всего 4%. Что касается украинских СМИ, им доверяют 30% населения.

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов (против 30% в 2018 году), а Национальной полиции в целом — 29% (столько же было в 2018 году). СБУ доверяют 27% респондентов (против 21% в 2018 году).

Наибольшее доверие у украинцев имеют волонтеры, как те, которые помогают армии, так и те, которые помогают переселенцам, — 74% и 66% соответственно. Доверяют украинцы и своим ближним: 67% доверяют обычным людям в своем населенном пункте. Переселенцам доверяет 41%.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине планируют ввести наказание за содействие российской агрессии — принять закон о коллаборационизме. Соавтор документа народный депутат Евгения Кравчук разъяснила, кого могут притянуть к ответственности.