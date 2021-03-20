Украина получит первую партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac (производитель — компания Sinovac) в конце марта. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». По его информации, в рамках первой партии наша страна должна получить 700 000 доз вакцин. Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac начнется вакцинация препаратом. Это также касается и других вакцин. Как известно, в конца 2020 года Министерство здравоохранения Украины подписало контракт на поставку 1900000 доз китайской вакцины CoronaVac от коронавируса производства Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что китайские вакцины от коронавируса компании Sinovac должны быть поставлены в Украину до 6 марта. Впоследствии сообщалось, что первая партия вакцины CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech ожидается в Украине до 15 марта. Министерство охрони здоровья Украины планирует принять штрафные санкции к компании-посредника «Лекхим» из-за срыва сроков доставки вакцин Sinovac из Китая. Как известно, 9 марта в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании Sinovac. Напомним, 18 марта в Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек в сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации. По состоянию на 18 марта в стране привили более 80 000 человек, один украинка получила уже две дозы вакцины. К слову, в Украине более 284 000 человек записались в очередь на вакцинацию против коронавируса. Также Минздрав издал приказ, согласно которому ветераны украинской военной Антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе теперь смогут сделать прививку избыточными дозами вакцины Covishield вне очереди. За сутки 18 марта в Украине выявлено 15850 новых больных Covid-19. Это на 797 человек больше, чем за предыдущие сутки.

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