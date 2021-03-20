Министерство инфраструктуры планирует со следующего года начать процесс передачи в концессию международных аэропортов во Львове и Херсоне. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время IV Украинский-немецкого бизнес-форума. «Мы готовим проекты концессий аэропортов. Сейчас мы говорим о аэропорты во Львове и Херсоне — это будут первые пилотные концессионные проекты. Мы решили это начать (передачу в концессию — ред.) Не в этом году, а в следующем », — рассказал Криклий. По его словам, сейчас "не лучшее время» для привлечения инвесторов к таким проектов. Министр отметил, что ведомство готовится к переговорам с потенциальными инвесторами и работает над инвестиционным атласом, в котором будут собраны всю необходимую информацию о концессионных возможности в Украине. Напомним, Мининфраструктуры начало процесс передачи в концессию инфраструктурных объектов в 2020 году. В концессию было сдано два первых порты — в Херсоне и в Николаеве. Кроме портов, министерство также готовит к передаче в концессию железнодорожные вокзалы, аэропорты и работает над проэктам государственно-частного партнерства в дорожной сфере. К слову, на этой неделе в международном аэропорту в Днепре началось строительство первой очереди нового аэродромного комплекса.