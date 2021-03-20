Все, кто хоть немного интересуется автомобилями, хорошо знают Suzuki Jimny. Это легендарный рамный внедорожник, которому нет аналогов. Но его главная фишка — компактность — для многих одновременно и его главный недостаток. В «Джимни» немного места. Поэтому его неудобно использовать как семейный автомобиль. Но, похоже, скоро эта проблема будет решена. В Индии на тестах поймали Jimny с увеличенной колесной базой. «Удлиненный» внедорожник максимально унифицированы со стандартной моделью для индийского рынка. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 102 лошадиные силы, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». На опубликованных фотографиях видно, что расстояние между осями в закамуфлированного прототипа значительно больше, чем у стандартной версии: по предварительным данным, надбавка составит 25 сантиметров, а длина автомобиля увеличится до 3,9 метра. Однако у внедорожника на снимках нет дополнительной пары дверей, то есть он остался трехдверным. При этом на ранее рендер большой Jimny изображали с пятью дверями. Премьера нового Jimny состоится во второй половине 2021 года.

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