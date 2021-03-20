Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что в городе уменьшилось количество госпитализаций по Covid-19, а больницы получили 26 кислородных концентраторов. Об этом Марцинкив сообщил в Facebook. «Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизации ситуации с коронавируса — болезнь еще не отступает», — говорится в заметке городского головы. Мэр добавил, что медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов Центральная городская клиническая больница, на улице Мазепы получила 16, а городская клиническая больница на Матейки — еще 10. К слову, в четверг, 18 марта, в Ивано-Франковске предприниматели вышли под облгосадминистрацию. Жители города возмущены тем, что они не могут нормально работать. Уже долгое время не выходят на работу из-за карантинные ограничения. Ранее Марцинкив заявлял о критической ситуации с коронавируса. В городе фиксировали высокую смертность с начала пандемии. Мэр города сообщил, что в Ивано-Франковске в связи с нехваткой коек для больных коронавирус будет создан еще один госпиталь.

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