В субботу, 20 марта, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Средняя температура днем 2-7 ° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре «20 марта переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь, лишь в большинстве западных областей ночью без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, в западных областях 3-8 ° мороза, днем 2-7 ° тепла; в Карпатах ночью 8-13 ° мороза, днем 1-6 ° мороза », — отмечают синоптики. В Киеве сегодня местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью в столице около 0 °, днем 3-5 ° тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходные 20-21 марта (карта). По предварительным прогнозам синоптиков, в марте в Украине не будет теплой погоды, к концу месяца ожидаются осадки и температурные перепады. К слову, синоптик рассказала, каким будет апрель в Украине.