Кабмин может отменить постановление о порядке исчисления времени на территории Украины, отменив переход на летнее время. Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласого в комментарии «Интерфакс-Украина». «Есть постановление правительства №509 1996 года о продолжительности порядке исчисления времени. Она является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин ее может отменить, если на то будет политическая воля. Авторы законопроекту, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий », — отметила Пидласого. В свою очередь нардепка заявила, что доработанный законопроект, предлагающий отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC + 2 (по международной системе Coordinated Universal Time), потребует двухнедельного доработку. Поэтому его рассмотрение состоится уже после 28 марта. Как сообщалось, в Украине хотят отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время, и Верховная Рада уже поддержала соответствующий законопроект №4201 в первом чтении. Через эти изменения в областях могут появиться различные рабочие графики. Несмотря на это, Верховная Рада 19 марта провалила голосование во втором чтении и в целом за законопроект, который отменяет в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот. Перевод часов на летнее время проводят для сбережения электроэнергии. Планировалось, что в ночь с 27 на 28 марта украинцы переведут время, переместив стрелки часов на один час вперед. Итак, спать пришлось бы на час меньше.