На дорогах Украины с 22 марта появятся еще 60 участков, где полицейские измерять скорость транспорта радарами TruCam. Об этом сообщает Патрульная полиция. «С 22 марта патрульные с прибором TruCam работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков », — говорится в сообщении. Как отмечается, всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCam, а измерения осуществляться на 309 участках.

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17 марта 2021 вступил в силу

за нарушение правил дорожного движения.

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В полиции просят обратить внимание, что об использовании приборов измерения скорости сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. А непосредственно в этих местах фиксации стоять служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками. Напомним,закон, ужесточающий ответственность водителей