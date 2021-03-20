Вакцина от коронавируса может появиться в свободной продаже в Украине не раньше лета-осени 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала «Украина 24». Степанов утверждает, что Украина сможет обеспечить каждого гражданина бесплатной вакциной от коронавируса. Он также напомнил, что Минздрав не занимается вопросом поставок вакцин в аптеки. «По моему убеждению, раньше лета или даже осенью на коммерческом рынке они вряд ли появятся», — заявил он. Напомним, 18 марта в Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек в сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации. По состоянию на 18 марта в стране привили более 80 000 человек, один украинка получила уже две дозы вакцины. К слову, в Украине более 284 000 человек записались в очередь на вакцинацию против коронавируса. Также Минздрав издал приказ, согласно которому ветераны украинской военной Антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе теперь смогут сделать прививку избыточными дозами вакцины Covishield вне очереди. За сутки 18 марта в Украине выявлено 15850 новых больных Covid-19. Это на 797 человек больше, чем за предыдущие сутки.

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