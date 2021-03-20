Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз». Об этом сообщает пресс служба СБУ. Следователи осуществляющим расследование незаконных действий должностных лиц, направленных на повреждение объектов. Действия подозреваемых квалифицируются как возможна диверсия. «По материалам СБУ, Шевченковским районным судом. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО« Донецкоблгаз ». Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ », — говорится в сообщении. Права передаются в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Суд передал эту долю акций «Нафтогаза». «Компания организовать недопущения потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА», — отметили в СБУ. Как сообщалось, СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения операции Объединенных сил. Напомним, компания «Донецкоблгаз» 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. В компании заявили, что отказываются поставлять газ, пока не решен вопрос о задолженности. Впоследствии донецкая территориальная организация партии «Европейская Солидарность» выступила с требованием к владинегайно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области. 7 марта в Донецкой области полностью восстановили подачу тепла. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины.