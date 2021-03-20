За прошедшие сутки, 19 марта, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре операции Объединенных сил В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

«Такие дерзкие действия и игнорирование, ранее достигнутых договоренностей, раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм », — говорится в отчете. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту ОБСЕ и подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом. С начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня — недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. «На действия противника украинские защитники открыли огонь. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет », — резюмируется в отчете.