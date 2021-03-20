Карантин, которые ввела власть, недостаточны для с меншення нагрузки на больницы. Даже для красной зоны они остаются достаточно мягкими. Об этом в интервью Главкому рассказал ученый биохимик, старший научный сотрудник Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, кандидат биологических наук Владимир Галицкий. Галицкий отметил, что Украина сейчас нужен полномасштабный карантин — это бы несколько уменьшило нагрузку на больницы. «Обращаю внимание, резкое социальное напряжение вызовет невозможность госпитализации тяжелобольных, требующих кислородной поддержки. Вследствие невозможности оказать медицинскую помощь резко возрастет смертность, а родственники больных будут доведены до отчаяния », — сказал он. Ученый-биохимик убежден, что те ограничения, которые ввела власть, — недостаточны: «Даже для красной зоны они остаются достаточно мягкими. Необходимо принимать такие меры, как в прошлом году. Весеннюю волну тогда нам удалось потушить, но этот положительный опыт власть не поняла и не оценила ». По словам Галицкого, Киев и область поздно ввели локдаун. «Более того, оно является частичным как территориально, так и по объему введенных ограничительных мер. Задачей ограничительных мер как таковых является существенное уменьшение количества контактов между людьми. Локдаун имел вводиться уже в начале марта, когда после зимы восстановился рост заболеваемости. Но хоть что-то уже начато », — сказал он. Напомним, Киев объявляет жесткий карантин с 20 марта на три недели. На время локдауна закроются ТРЦ, кино, музеи, театры, будет запрещено обслуживания посетителей в заведениях общественного питания. В связи с ухудшением ситуации с коронавируса усиливается карантин в Киевской области. В частности, закрываются кафе, рестораны и ТРЦ. Во Львове действуют усиленные карантин с 19 по 28 марта. В частности, в городе закрыли музеи, театры, ТРЦ, запрещено проводить массовые мероприятия, непродовольственные магазины могут продолжать работу только на выдачу предварительно оформленных заказов.

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