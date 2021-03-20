Управление делами президента России решило закупить почти 2,5 тысячи пачек презервативов. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок. В частности, управление делами президента Путина хочет закупить 574 упаковки презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 «гусарский», 346 презервативов «Любить по-русски» и 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шапка-невидимка ». Зачем управлению делами президента РФ понадобились презервативы и для какого именно из органов власти они предназначены, в описании закупки не указано. Кроме средств контрацепции, предприятие покупает сигареты и зажигалки. Среди заказанных товаров — 10 000 пачек сигарет Parliament, 2000 пачек «Собрание», 3000 пачек «Лиггетт-Дукат» и 705 пачек сигарет «Ангара».

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Всего на приобретение сигарет, зажигалок и презервативов предприятие потратит 15000000 рублей (5,6 миллиона гривен).