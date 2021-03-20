Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает ВВС. Жителей ближайших населенных пунктов предупреждают о падении скал, а также о сдвиги в результате извержения вулкана. Специалисты ожидают, что извержение вулкана не выбрасывать много пепла или дыма, поэтому авиация не должна испытывать срывов в работе.

Erupción en curso en el volcán #Fagradalsfjall de Islandia, este no ha entrado en erupción en 780 años. Los volcanes de Islandia no entran en erupción a menudo. Al menos no con lava, etc. Y este está a 20 km de nuestro aeropuerto internacional ya 50 km del capitolio. … pic.twitter.com/9Ybm9au1KQ — Alida Zavarce (@alidazavarce) March 20, 2021

В сети уже появились изображения лавы, которая продвигается вниз после извержения.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office — IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования района извержения.

Volcano active in Iceland at the moment #fagradalsfjall #reykjanes #eldgos pic.twitter.com/FR6We2747p — MOM air (@MOMairline) March 19, 2021

Отметим, в конце февраля юго-западную часть острова всколыхнула серия землетрясений. Эпицентр самого мощного из них, силу которого оценивается в 5,7 балла по шкале Рихтера, расположенный в 30 км к югу от столицы Рейкьявика. По словам специалистов, после этого начала наблюдаться повышенная вулканическая активность и произошла еще ряд землетрясений силой около 4 баллов. Также сообщалось, что землетрясение застало врасплох исландского премьер-министра Катрин Якобсдоуттир во время ее интервью The Washington Post в прямом эфире.

Фаградальсфьядль — гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Ее вершина — 385 метров над уровнем моря (224 метров над окружающей местностью). Местность малонаселенная.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес произошло около 800 лет назад, а вулкан Фаградальсфьядль НЕ извергался около шести тысяч лет.