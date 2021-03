Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает ВВС. Жителей ближайших населенных пунктов предупреждают о падении скал, а также о сдвиги в результате извержения вулкана. Специалисты ожидают, что извержение вулкана не выбрасывать много пепла или дыма, поэтому авиация не должна испытывать срывов в работе.

Erupción en curso en el volcán #Fagradalsfjall de Islandia, este no ha entrado en erupción en 780 años. Los volcanes de Islandia no entran en erupción a menudo. Al menos no con lava, etc. Y este está a 20 km de nuestro aeropuerto internacional ya 50 km del capitolio. … pic.twitter.com/9Ybm9au1KQ — Alida Zavarce (@alidazavarce) March 20, 2021

В сети уже появились изображения лавы, которая продвигается вниз после извержения.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office — IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021