С сегодняшнего дня, 20 марта, в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирус в Киеве начали действовать строгие карантинные ограничения. Что запрещено:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
- работа торгово-развлекательных центров;
- проведения религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
Что разрешено:
- работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;
- работать парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;
- столичный метрополитен может ввести ограничения в часы пик;
- фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;
- пока будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Кроме предприятий критической инфраструктуры, все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, а также частный бизнес должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%. «Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдения ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей » — отмечал мэр Киева Виталий Кличко. Отметим, 19 марта Министерство здравоохранения Украины обновило деление страны на карантинные зоны. В «красную» зону, кроме четырех областей, попал Киев.
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