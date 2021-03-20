С сегодняшнего дня, 20 марта, в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирус в Киеве начали действовать строгие карантинные ограничения. Что запрещено:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

работа торгово-развлекательных центров;

проведения религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Что разрешено:

работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;

работать парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;

столичный метрополитен может ввести ограничения в часы пик;

фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;

пока будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Кроме предприятий критической инфраструктуры, все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, а также частный бизнес должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%. «Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдения ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей » — отмечал мэр Киева Виталий Кличко. Отметим, 19 марта Министерство здравоохранения Украины обновило деление страны на карантинные зоны. В «красную» зону, кроме четырех областей, попал Киев.