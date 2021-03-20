Полиция Норвегии расследует дело в отношении премьер-министра страны Эрни Сульберг, в которой на день рождения собрались 13 человек, а можно было только 9 из-за карантина. Об этом сообщает The Guardian. Празднование состоялось в конце февраля. Глава правительства отмечала свое 60-летие вместе с родственниками на лыжном курорте. В первый вечер на ужин пришло 13 гостей, однако сама Сульберг отсутствовала. На следующий день празднования продолжилось в арендованной квартире. Через Коронавирусная ограничения в Норвегии можно собираться группами не более 10 человек. Таким образом, Сульберг нарушила правила. Политик уже извинилась за свою «невнимательность» и добавила, что была уверена, что ограничение не касается членов семьи. Напомним, с 20 марта в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирус в Киеве начали действовать строгие карантинные ограничения. Жесткие ограничения введены до 9 апреля включительно. Как сообщалось, Степанов уверен, что в Украине не будет локдауну.