В районе ООС сотрудники ДФС изъяли из незаконного оборота более 17 000 пачек табачных изделий и более 300 литров алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-центр ООС. При проведении комплекса мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Краматорского городского суда правоохранители провели ряд обысков по адресам незаконного хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

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По результатам проведенных обысков было обнаружено и изъято из противозаконного обращения изготовлены табачные изделия известных брендов в ассортименте, отечественного производства, а также Республик Молдова и Беларусь, маркированные марками акцизного налога Украины с признаками подделки и вообще без марок акцизного налога. Кроме того, было изъято алкогольные напитки с признаками подделки акцизного налога Украины. Так, принятыми мерами, из незаконного оборота изъято 17 тыс. 715 пачек сигарет на сумму 1 млн 35 гривен и 345 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков на сумму около 100 тыс. Гривен.

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