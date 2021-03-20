За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15292 новых больных Covid-19. Это на 558 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Вчера были госпитализированы 4369 больных коронавирус. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 260 пациентов, выздоровели 5190 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Осуществлен тестирований за сутки — 114 719 (в том числе методом ПЦР — 50800, методом ИФА — 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40521). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1535218 человек;

выздоровели — 1253972 лица;

летальных исходов — 29 775;

проведения ПЦР-тестов — 7624537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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Напомним, за прошедшие сутки, 18 марта, в Украине выявлено 15850 новых больных Covid-19. Это на 797 человек больше, чем за предыдущие сутки. Были госпитализированы 4444 больных коронавирус. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 262 пациентов, выздоровели 4592 человека.