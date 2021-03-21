Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 20 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима тишины. Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединский — оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино — вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. «В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника », — говорится в сообщении. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

«Русские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Южное, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного минского договоренностями вооружение с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны. Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям Вооруженных сил Украины », — добавили в штабе. По состоянию на 7:00 утра 21 марта обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, резюмируется в отчете.