Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает «нестандартную» ответ на привычную терапию и вызывает тяжелые и длительные формы заболевания. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявила ведущая инфекционистка МОЗ Украины Ольга Голубовская. При этом она подчеркивает, что вакцина от Covid-19 должна быть эффективной и против «украинского» штамма. «Кроме того, что вирус помолодел, острый период стал более длительным, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные — кроме всего этого он может вызвать и более тяжелые формы заболевания», — рассказала Голубовская. По ее словам, в случае с «украинским» штаммом медики не могут быть уверены в эффективности привычной терапии. «У нас есть отработанные методы лечения, а больные или слабо отвечают на них, или сначала отвечают, а потом дают обострения процесса. Часто у нас нет четкой уверенности, что, если мы сейчас получили ответ, завтра она будет стабильно долго держаться. Все вместе мы думаем, что с этим делать », — отметила Голубовская. Она добавила, что, скорее всего, речь идет о значимом мутацию вируса. «Вирус мутирует постоянно, но существуют значительные мутации, которые действительно влияют на передачу, на клинику заболевания. Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники Covid-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом », — сказала Голубовская. «Это не чисто« украинское »штамм. В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске обнаружили вирус, который имеет мутацию тех штаммов, циркулирующих. Считается, что этот штамм «британский», хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах », — пояснила врач. Говоря об эффективности вакцины против «украинского» штамма, Голубовская отметила, что вопрос требует исследования. «Этот вопрос надо изучить. Но я думаю, что будет работать против именно этого штамма. На сегодня избегает вакцины только южноафриканский. У нас в основном Великобритания с какими мутациями. Поэтому я думаю, что будет », — сказала она. Ранее стало известно, что лаборатория «Шарите» обнаружила в Украине два абсолютно новые штаммы коронавируса. Их нашли у пациентов с Львовской и Луганской областей. Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса есть по всей стране.

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