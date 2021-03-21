После прививки вакциной от коронавируса иммунитет у человека начинает формироваться с 14 до 22 дня, а в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме, без угрозы жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». «Иммунитет начинает формироваться от 14-го до 22-го дня после вакцинации. В мире нет ни одной вакцины от любой болезни, которая на 100% защищала от заболеваемости. Какой-то процент людей точно не заболеет, какой может заболеть, но человек будет болеть в легкий или бессимптомный способ, не потребует кислородной терапии, реанимации, этот человек точно будет жить. Это и называется эффективность. Вакцина равна жизни », — сказал Степанов. Он также добавил, что побочные эффекты после прививки от коронавируса в Украине зафиксированы в менее 0,5% случаев. К слову, в Украине вакцинировали уже более 100 000 человек. Ранее Степанов рассказал, когда вакцина от коронавируса может появиться в аптеках. Напомним, за прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15292 новых больных Covid-19. Это на 558 человек меньше, чем за предыдущие сутки.

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