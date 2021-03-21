В прямом эфире румынского канала Antena 1 полностью обнаженная женщина напала на телеведущую Мирела Вайда. Об этом сообщает портал Рlaytech. На опубликованных в сети записях видно, как женщина выбежала на съемочную площадку, потребовала от Вайды «вернуть деньги» и бросила в ее сторону камень. Коллеги журналистки бросились ей на помощь и остановили злоумышленница. Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и опасается за свою безопасность.

По данным СМИ, женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход. Также сообщается, что нападающая была выписана из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения точно неизвестно. В полиции подтвердили задержание женщины, совершившей нападение на ведущую.